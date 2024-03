Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta

Feliz Ano Novo! O leitor mais desavisado pode achar que este texto era para o dia 1° de janeiro, mas acabou sendo publicado por algum engano. No entanto, é isso mesmo: nesta quarta-feira, dia 20, embora não haja mudança no ano-calendário, no céu, há o início de um novo ciclo que está diretamente associado aos ciclos naturais: aquele marcado pelo zodíaco.

Isso acontece em função da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao Sol e como ele se movimenta ao longo do período de translação do nosso planeta em volta da estrela central do Sistema Solar. É a partir dessa geometria, causada especialmente em função de fenômenos físicos e astronômicos, que teremos neste miolo de semana o que se chama de Equinócio Vernal. Com isso, o dia e a noite têm a mesma duração e, dessa maneira, é chegada a primavera, no Hemisfério Norte, e o outono, no Hemisfério Sul.

Em termos astrológicos, ele marca a passagem do Sol, a partir da perspectiva do observador terrestre, pelo ponto onde começa o signo de Áries, o primeiro do zodíaco. Na Grécia Antiga, berço da astrologia ocidental de matriz cultural greco-romana, esse era o período no qual tinha início a agenda agropecuária daquela região. Assim, era preciso distribuir e cobrar a execução de tarefas e é daí que vem o simbolismo que Áries rege os começos e a iniciativa.

Desde então e até um passado bem recente, a astrologia se dedicava especialmente ao planejamento da vida. A associação do simbolismo astrológico a características de personalidade é muito – mas muito – nova: ela tem menos de cem anos! A ideia então de agrupar nativos do signo de Áries sob rótulo de impacientes e líderes natos só aconteceu com o processo de psicologização da astrologia, especialmente depois do estabelecimento da psicologia analítica, criada por Carl Jung, o discípulo dissidente do fundador da psicanálise, Sigmund Freud.

Dos tempos da Mesopotâmia até o século passado, mapas astrais analisavam padrões que se repetem ao longo do tempo, indicando também tendências futuras, mas passavam longe da estereotipização de signos zodiacais da atualidade. Aliás, saiba que todo mundo tem Áries em algum ponto do mapa natal, influenciando alguma assunto da vida.

Então, quem sabe dá para celebrar o Ano Novo de maneira mais consciente, evitando rotular as pessoas por conta do signo solar? Daí, sim, a conexão astrológica e simbólica com o universo fica mais cotidiana e sábia!

Observe: ultrapassando os 80% de iluminação, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do ocaso solar. Em meio à Constelação de Câncer, a rainha da noite ficará visível até quase às 3h da madrugada de quinta-feira, dia 21. Se deslocando em direção ao Oeste, o nosso satélite natural também ficará alinhado a Kochab, a estrela Beta da Constelação da Ursa Menor que, por estar muito próxima ao Polo Celeste Norte, é de difícil visualização no Hemisfério Sul.

Áries: receba o Sol no seu signo com otimismo, ariano. é hora de aplicar bem a sua criatividade.

Touro: olhe para dentro e não deixe de lado os assuntos domésticos, taurino. Dê atenção aos mais próximos.

Gêmeos: preste atenção ao entorno e evite falar demais, geminiano. É preciso saber trocar ideias com mais clareza.

Câncer: organize suas finanças e valores pessoais, canceriano. É preciso estar atento aos seus gastos e evitar desperdícios.

Leão: procure dormir bem e respeitar o seu próprio tempo para as coisas, leonino. O céu pede mais iniciativa, mas sem ansiedade.

Virgem: procure dormir bem para ter mais disposição, virginiano. É preciso estar com a mente descansada para lidar com possíveis mudanças.

Libra: preste atenção nas pessoas e renove as suas amizades, libriano. É hora de você saber se organizar junto aos seus contatos.

Escorpião: seja firme em relação aos seus projetos, escorpiano. É preciso seguir em frente com planejamento.

Sagitário: explore novos aprendizados, sagitariano. É importante estar sempre antenado às maneiras com as quais você pode crescer.

Capricórnio: tome decisões com mais assertividade, capricorniano. É preciso saber virar páginas de maneira mais consciente.

Aquário: atue em parceria, aquariano. O céu pede mais diálogo e equilíbrio nas suas relações para que você possa chegar mais longe.

Peixes: trabalhe bem e em equipe, pisciano. O dia pede mais organização para dividir as tarefas de maneira mais harmônica.