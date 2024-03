Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta; saiba mais

O miolo da semana é marcado pelo encontro da Lua Nova com o gigante Júpiter. Assim, esta quarta-feira, dia 13, abre espaço para a compreensão das pessoas e a busca por ideais elevados, especialmente se for para renovar os ambientes. Pronto para inovar? Pois é, a vida é a arte do eterno aprendizado!

Avançando pelo signo de Touro, a rainha da noite logo abraça o gigante gasoso do Sistema Solar ao mesmo tempo em que ele está abraçado ao irreverente Urano. E tudo isso acontece em harmonia com o Saturno pisciano e em plena temporada do Sol passando pelo signo de Peixes. Sabe aquela atitude ousada que, só de lembrar, já dá um frio na barriga? Então, o céu incentiva aqueles que se atrevem!

Seja para se declarar para aquela pessoa responsável pelo arrepio na espinha ou então para pedir aquele tão sonhado aumento, o astral dá um empurrãozinho para os que sabem ousar. Afinal, como dizem por aí, quem não arrisca não petisca! E olha que até Vênus, o mais belo e sedutor dos planetas, segue lindo e formoso pelo signo de Peixes, mais atraente do que nunca, para chamar atenção. Irresistível, não?

Desde que o propósito final seja o de mimar alguém que realmente mereça ser tratado de maneira especial, vale lançar mão das mais variadas estratégias para incrementar o carisma. Só não vale alimentar o ego de quem não vale mais do que um centavo, não é mesmo? Porque, por mais generoso que esteja o contexto astrológico, não há nada no céu – ou qualquer lugar – que aprove egos inflados.

Então, derreta-se, ouse e chame a atenção, mas só de quem vale o esforço!

Observe: com quase 20% do corpo iluminado, a Lua Nova estará ao lado do planeta Júpiter, ficando visível a Oeste, depois do ocaso solar. Em meio à Constelação de Áries, a dupla em conjunção poderá ser admirada até pouco depois das 20h30. Nesse meio tempo, a rainha da noite também ficará alinhada a Menkar, a estrela Alfa da Constelação de Cetus.

Áries: siga em frente com otimismo, ariano. É hora de você saber onde quer chegar, administrando bem os seus recursos.

Touro: o seu carisma está em alta, taurino. Aproveite para ousar um pouco mais, percebendo também as pessoas para agir da melhor forma.

Gêmeos: procure dormir bem e manter a mente descansada, geminiano. O céu pede para você cuidar mais da sua saúde em um sentido amplo.

Câncer: esteja nos mais diversos ambientes, mas perceba quem realmente valoriza a sua companhia, canceriano. Evite desperdiçar a sua energia.

Leão: saiba onde quer chegar e seja mais objetivo, leonino. O céu pede para você ser mais ousado para direcionar bem os seus planos.

Virgem: cuidado com ideias muito inflexíveis, virginiano. É preciso sonhar com o futuro, mas saber agir de maneira mais prática.

Libra: não tenha medo de desapegar, libriano. É hora de saber presentear e compartilhar as coisas com sabedoria.

Escorpião: atue em parceria, escorpiano. É hora de você se associar com quem valoriza as suas ideias.

Sagitário: faça as coisas com capricho, sagitariano. Aliás, é hora de usar o seu magnetismo pessoal para questões práticas.

Capricórnio: seja mais espontâneo, mas sem ser exagerado, capricorniano. O momento pede mais ousadia e expressividade.

Aquário: preserve a sua intimidade e dê atenção às suas questões mais íntimas, aquariano. O céu pede mais concentração nas suas questões pessoais.

Peixes: preste atenção nas pessoas e desenvolva melhor as suas habilidades interpessoais, pisciano. É hora de dar e receber na mesma medida.