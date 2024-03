Confira o horóscopo para todos os signos no fim de semana; veja aqui

Sabe aquela ideia que surge espontaneamente no meio de uma conversa aleatória, uma imagem que vem em sonho ou aquele pressentimento que você já teve ao reparar algum comportamento em detalhes? Neste fim de semana, o astral ajuda a renovar a alma a partir dessas pílulas de sabedoria que emergem de forma misteriosa e natural, revelando as habilidades mais sutis da cognição humana.

Isso porque a Lua Minguante, já ausente do céu noturno, correrá para os braços do Sol pisciano, formando uma Lua Nova para lá de mística, na manhã do domingo, dia 10. Ao lado desse casal iluminado, que se beija todos meses, estará Netuno, o planeta de cor azul como o mar, que representa os mares do inconsciente. Preparado então para se derreter em tudo o que é difícil explicar só com palavras?

Sentimentos, sensações, intuições… São muitas as coisas difíceis de exprimir. Até porque, em diferentes indivíduos, emoções que recebem o mesmo nome podem carregar significados muito diversos. E é por esse motivo que é preciso, muitas vezes, elaborar pelas palavras o que se sente, pois assim pode-se organizar melhor os pensamentos. Esse é, aliás, o princípio da “cura pela fala”, conforme idealizou Sigmund Freud, com a psicanálise.

Alinhada à Lua Nova, ou na mesma longitude para utilizar o termo técnico , estará Fum Al Samakah, a estrela Beta da Constelação de Peixes. Localizada na frente da boca de um dos peixes celestes, esse ponto brilhante no céu tem o simbolismo que remete às profecias e grandes revelações que vêm à boca. Sabe aquela fala ou pensamento que parece se realizar como se já estivesse escrito em algum lugar? Pois é, o astral deste fim de semana abre oportunidade para esse tipo de experiência.

Então, a melhor coisa é manter a mente alerta, lidando com a espiritualidade de forma saudável. Pois é sempre bom prestar atenção nos sinais que o universo manda, mas é essencial fazer isso de maneira bem consciente e sem exageros!

Observe: dada a proximidade ao Sol, a Lua Nova estará oculta do céu noturno. Dessa maneira, ao longo do fim de semana, vale tentar localizar algum dos planetas visíveis a olho nu. Júpiter estará visível a Oeste, em meio à Constelação de Áries, depois do pôr do Sol e até quase às 21h30, aproximadamente. Antes de o astro-rei nascer, também será possível ver brevemente, ao Leste, Marte, nas dependências da Constelação de Capricórnio, e Vênus, já praticamente na divisa com a Constelação de Aquário.

Áries: procure descansar a mente e dormir bem, ariano. O astral está sensível e traz oportunidades para grandes insights para você.

Touro: sonhe com o futuro e perceba quem é quem à sua volta, taurino. O céu pede mais planejamento e atitude.

Gêmeos: faça planos realistas para a sua carreira e futuro profissional, geminiano. É hora de você se planejar e agir de maneira mais estratégica.

Câncer: equilibre a fé com a necessidade de agir, canceriano. O céu pede para você ser firme em relação ao seu propósito.

Leão: o astral está sensível e abre a oportunidade para você deixar questões mal resolvidas para trás, leonino. Não tenha medo de encerrar ciclos.

Virgem: dê atenção às pessoas e estimule o diálogo, virginiano. O astral favorece as boas conversas e contatos.

Libra: curta o seu fim de semana, mas não deixe de cuidar da sua saúde, libriano. O astral pede mais atenção à sua rotina e alimentação.

Escorpião: saiba dar um bom direcionamento à sua criatividade, escorpiano. Aliás, a sedução também está em alta, então aproveite.

Sagitário: o astral está mais introspectivo para você, sagitariano. Esteja próximo da família e das pessoas mais queridas.

Capricórnio: preste atenção nas palavras dos outros para poder também ser mais assertivo na sua comunicação, capricorniano. É preciso saber agir com empatia.

Aquário: tenha foco nas suas ações, aquariano. O céu pede mais assertividade e senso de prioridade.

Peixes: sinta-se renovado, pisciano. A Lua Nova no seu signo ajuda você a inaugurar um novo ciclo, então cuide mais de você, também fazendo planos.