Confira o horóscopo para todos os signos no fim de semana; veja

O fim de semana favorece o clima familiar e aquela macarronada com gosto de acolhimento! Ao longo deste sábado, dia 16, a Lua Nova avança pelo signo de Gêmeos e chega à fase Crescente. Depois, ingressa no signo de Câncer ao amanhecer do domingo, dia 17, onde se sente em casa para abrir a geladeira e sentar no sofá agarrado ao bichinho de estimação mais fofo.

Primeiro, ainda no sábado, em harmonia com Marte, a Lua não quer guerra com ninguém! Depois, já no domingo, a patrona das marés sorri para o brilhante Vênus, lembrando que beleza e delicadeza é algo que vem de dentro para iluminar a alma! E é assim que o descanso semanal assume a forma de Casa da Mãe Joana, onde sempre cabe mais um.

Nesse colo materno quase infinito, o Sol, nosso astro-rei – que é o pai e doador de vida para a Terra – abraça Netuno, formando com o planeta regente do inconsciente uma conjunção exata. Como patrono dos oceanos deste pálido ponto azul no cosmos, Netuno representa a cura, além de carregar o tridente, símbolo da psicologia e de todos os temas psíquicos.

Com esse astral tão propício à cura e generoso em sua capacidade de doação de tudo e por todos, só é preciso tomar cuidado com os excessos! Porque, da mesma forma que as águas do oceano das emoções envolvem o ser humano nesse grande útero cósmico, o excesso delas ou a ausência da razão podem levar demasiadamente ao sonho e, consequentemente, à ilusão.

Assim, vale aproveitar a afinidade do caranguejo com a integridade dos fiéis cães de Órion, já que o pedaço do céu relacionado ao signo de Câncer abriga também boa parte da Constelação do Cão Maior e também a Constelação do Cão Menor, para cercar-se das boas companhias. Afinal, para muito além da família biológica, há pessoas que são tão de casa, que superam até os parentes mais próximos!

Neste fim de semana, ame para ser amado!

Observe: ao deixar de ser Lua Nova para tornar-se Lua Crescente, o nosso satélite natural transitará entre a Constelação de Touro e a Constelação de Auriga (“O Cocheiro”). Ficando mais alta no céu, depois do pôr do Sol, a rainha da noite ultrapassará os 50% de iluminação e poderá ser vista até por volta da meia noite. Na direção Sul em relação ao nosso satélite natural, será possível identificar algumas das estrelas da Constelação de Órion, como por exemplo Betelgeuse, a estrela Alfa desse conjunto estelar.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça . Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO !

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô . Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: divirta-se com pouco, ariano. O céu favorece as boas companhias e o cuidado com a sua intimidade.

Touro: esteja aberto às boas conversas e ao diálogo, taurino. O fim de semana favorece os bons contatos.

Gêmeos: use a intuição para saber o que deve ser prioridade, geminiano. É preciso cuidar melhor do que é seu.

Câncer: você está mais emotivo do que nunca, canceriano. Aproveite o momento para cuidar melhor de você.

Leão: procure descansar bem, leonino. O astral ajuda a introspecção e o contato com a sua espiritualidade.

Virgem: busque as boas companhias, virginiano. Você está bastante sociável, mas é preciso priorizar mais a qualidade do que a quantidade.

Libra: planeje-se, libriano. Lembre-se de ter por perto as pessoas que ajudam você a se planejar melhor para o futuro.

Escorpião: é hora de aprender, ouvir e se aventurar em novas experiências, escorpiano. O astral pede mais compreensão.

Sagitário: o céu ajuda você a se transformar, sagitariano. Evite o apego a qualquer coisa e mantenha por perto as melhores pessoas.

Capricórnio: invista nas boas parcerias, capricorniano. Seja sincero e empático ao mesmo tempo.

Aquário: esteja atento às questões práticas e do cotidiano, aquariano. É sempre importante estar mais atento à sua qualidade de vida.

Peixes: a sua criatividade, a sedução e até as paqueras estão favorecidas, pisciano. Então, procure ter mais clareza sobre os seus sentimentos e intenções.