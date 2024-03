Conheça as 10 empresas mais reclamadas do Acre em 2023; veja o ranking

O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Acre (Procon/AC), em cumprimento ao dever de todos os órgãos de Defesa do Consumidor, conforme exposto no artigo 44 do Código de Defesa do Consumidor, apresentou nesta sexta-feira (15), o Cadastro de Reclamações Fundamentadas, uma lista formada pelas demandas que envolvam descumprimento de acordos feitos em outros tipos de atendimento, reincidência do fornecedor em determinada conduta, ou urgência/gravidade da demanda, no período de 12 meses.

Veja o ranking das empresas reclamadas:

1º Companhia de Eletricidade do Acre S/A – 387 – 6,94%

2º Claro S.A. 281 – 5,04%

3º Banco Bradesco S.A. 194 – 3,48%

4º OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL 178 – 3,19%

5º Banco Pan S.A 154 2,76%

6º Banco do Brasil S.A. 135 2,42%

7º Telefonica Brasil S/A 134 2,40%

8º Tim S.A. 107 1,92%

9º Banco BMG S/A 98 1,76%

10º BANCO DAYCOVAL S/A 84 1,51%

A lista visa dar publicidade à sociedade quanto à conduta de fornecedores, incentivá-los à melhoria contínua, assim como informar os consumidores e subsidiar políticas públicas. A lista informa, por meio de ranking, 1.000 empresas que totalizam 5.580 reclamações.