Corpo de empresário morto em queda de avião será velado em Sena Madureira; família aguarda liberação

O corpo do empresário Sidney Estuardo Hoyle Vega, 73 anos, será velado na capela Esperança, localizada na Rua Maranhão, em Sena Madureira. A informação foi repassada através de um comunicado da família. Entretanto, o horário da chegada do corpo em Sena Madureira ainda está indefinido.

Há muitos anos, Hoyle tinha forte ligação com a cidade de Sena. Na década de 90, foi proprietário de um flutuante na conhecida Praia do Amarílio, além de ter outros empreendimentos. “É com pesar que comunicamos o falecimento do nosso querido Hoyle. Tão amado por sua família, sua partida deixará um vazio em nossos corações, sendo eternamente lembrado por sua alegria contagiante”, diz um trecho da nota.

Além de atuar no ramo de transporte no Rio Purus, Hoyle era proprietário de uma cerâmica em Santa Rosa. Na última segunda-feira (18), ele se dirigia justamente para Santa Rosa quando o avião caiu e não sobreviveu.

Ele era pai da professora Lívia Hoyle que atua no Instituto Federal do Acre (Ifac) de Sena Madureira, e dos policiais Alan Hoyle e Lídia Hoyle.