Corpo de mulher enrolado em lençol é encontrado por garis com 3 perfurações no pescoço

Uma mulher identificada apenas como Luciana, de 43 anos, foi assassinada com requintes de crueldade ao levar facadas na região do pescoço e depois ter o corpo desovado em uma área de matagal na Rua Juscelino Kubitschek, bairro Redondo, no município de Alta Floresta d’Oeste, interior de Rondônia.

O corpo da vítima foi encontrado na tarde de ontem quarta-feira (20), por garis que recolhiam lixo pelo local e se depararam com algo embrulhado com um lençol e, assustados ao ver que se tratava de um cadáver, acionaram a Polícia Militar.

A PM verificou que a vítima estava morta e mantiveram o local isolado. Depois, solicitaram a perícia criminal junto com a funerária de Plantão que, durante a perícia, foi verificado que a mulher tinha três perfurações na altura do pescoço, que seria usuária de drogas, pessoa em situação de rua e não tinha parentes na cidade.

A Polícia Civil seguirá com as investigações para identificar a vítima, saber a autoria do crime e a motivação.