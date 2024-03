Criança de 11 anos morre após participar em desafio do TikTok

Um menino de 11 anos, Tommie-Lee Gracie Billington, morreu no último sábado no Reino Unido durante uma estadia na casa de um amigo. De acordo com as autoridades, os amigos tentavam participar de um desafio viral do TikTok conhecido como “chroming”, que consiste em inalar produtos tóxicos, como sprays ou acetona, com o intuito de ficar temporariamente com a sensação de que se está sob a influência de drogas.

Tommie-Lee sofreu uma parada cardíaca e foi transportado para o hospital, mas não resistiu. A tragédia gerou comoção e revolta na comunidade local, com os pais do menino exigindo que o TikTok seja banido e que outras redes sociais proíbam a inscrição de menores de 16 anos.

Perigos do “chroming”:

O “chroming” é uma atividade extremamente perigosa que pode causar danos cerebrais graves, asfixia, paradas cardíacas e outros problemas de saúde. Esta não é a primeira vez que alguém morre ao participar do desafio. Em março de 2023, uma jovem de 22 anos ficou com danos cerebrais irreversíveis após inalar os aerossóis de um desodorizante. Ela ficou hospitalizada por uma semana, mas não resistiu.