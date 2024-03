Criminosos ateiam fogo em restaurante de luxo e câmeras de segurança flagram momento

Na madrugada desta sexta-feira, a guarnição da Polícia Militar respondeu a uma ocorrência na Avenida Seio de Maio, no bairro Urupá, onde o restaurante “CALECHE” enfrentava um incêndio criminoso. Testemunhas relataram que notaram o fogo nas portas do estabelecimento, causado por mochilas velhas incendiadas.

Os policiais agiram rapidamente, contendo o fogo do lado externo e adentrando o estacionamento, onde também se manifestava. Após forçar a porta, retiraram uma mesa e cadeiras em chamas, extinguindo completamente o incêndio.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar também foi acionada e compareceu ao local, onde já se encontrava o filho do proprietário. O dono, ao ser contatado, informou ter identificado os criminosos através das câmeras de segurança. Três indivíduos em uma Motocicleta Honda Bros preta e uma motoneta prata, vestindo roupas escuras, foram vistos lançando as mochilas incendiárias e fugindo.

A ocorrência foi registrada para as devidas providências legais. VEJA O VÍDEO: