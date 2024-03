Cristiano Ronaldo marca e Al-Nassr vence o Al-Ahli pelo Campeonato Saudita

Pela 24ª rodada do Campeonato Saudita, o Al-Nassr, na segunda colocação da competição, visitou o Al-Ahli, que atualmente é o terceiro.

Em jogo direto na perseguição ao líder Al-Hilal No final, melhor para o Al-Nassr, que conseguiu vencer por 1 a 0. O gol decisivo foi anotado por Cristiano Ronaldo, em cobrança de pênalti.

A primeira oportunidade do jogo foi do Al-Ahli. Logo com três minutos, Al-Buraikan foi lançado, mas a arbitragem marcou impedimento.

O Al-Nassr pouco se lançava ao ataque e criava oportunidades, o que também fazia o jogo se arrastar com poucas chances para as equipes.

Aos 27 minutos, o Al-Ahli chegou novamente, desta vez com Kessié, mas a defesa do Al-Nassr afastou o perigo. Aos 36, Demiral chutou forte, mas carimbou a trave, quase marcando o primeiro gol do Al-Ahli.

O Al-Nassr chegou a marcar aos 41 minutos, quando Cristiano Ronaldo foi lançado pela direita, ganhou da marcação, passou pelo goleiro Mendy e bateu cruzado para marcar.

No entanto, o lance foi anulado por impedimento. Sem mais grandes oportunidades e com um primeiro tempo bem abaixo do esperado, o placar não saiu do 0 a 0.

Na volta para o segundo tempo, o Al-Nassr tentou mudar a sua postura e teve logo uma chance, mas Yahya finalizou pra fora. Com 11 minutos, o Al-Ahli chegou a marcar quando Saint-Maximin deu passe para Roberto Firmino, que bateu e marcou. No entanto, a arbitragem anulou o lance por impedimento.

Aos 19 minutos, Ibañez parou o ataque do Al-Nassr e, após revisão no VAR, a arbitragem marcou pênalti. Cristiano Ronaldo foi para a cobrança, deslocou o goleiro Mendy e fez o primeiro do jogo: Al-Nassr 1 a 0.

O empate quase veio aos 31 minutos, quando Mahrez fechou após chute cruzado, mas mandou pela linha de fundo.

Com a vitória, o Al-Nassr chegou aos 56 pontos, tendo agora nove a menos do que o líder Al-Hilal. O Al-Ahli, que está na terceira posição, tem 48 pontos somados.