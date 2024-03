Cruzeiro do Sul reverencia centenário de nascimento do padre Raimundo Trindade, patrono do Juruá

Neste sábado (16), prossegue, em Cruzeiro do Sul, as festividades de celebração do centenário de nascimento do padre Agnaldo Raimundo Pereira Trindade, personagem histórico do Vale do Juruá, nascido a 15 de março de 1924, em Barreirinhas, no Amazonas, e falecido em 1999 após uma vida inteira dedicada à Igreja e à população do Vale do Juruá.

Falecido em Cruzeiro do Sul, o religioso teve seu corpo sepultado em Manaus, no Amazonas.

Sua ausência física é compensada com as lembranças de seu legado em Cruzeiro do Sul, razão da homenagem realizada na Biblioteca Pública Estadual que leva seu nome. As homenagens são prestadas sob a liderança da ex-primeira dama do Estado Beatriz Cameli, viúva do ex-governador Orleir Cameli, um casal amigo do religioso. “Fiz questão de enfatizar este momento e evocar a memória do Padre Trindade, como amiga particular que fui dele, assim como meu querido esposo Orleir Cameli”, disse dona Beatriz.

O objetivo da homenagem, de acordo com a ex-primeira-dama, é apresentar a vida e o legado do padre às gerações mais jovens, utilizando o espaço privilegiado da biblioteca que leva seu nome. “Quero que a juventude conheça esse personagem através deste lindo prédio da biblioteca pública, que leva seu nome. Por isso, estamos realizando esta homenagem neste local”, enfatizou Beatriz Cameli. “Muitas pessoas chegam aqui e perguntam: ‘Quem foi Padre Trindade?”, disse dona Beatriz. “Agora, ela acrescenta, alunos e turistas terão a oportunidade de conhecer e compreender o legado do Padre Agnaldo Trindade”, acrescentou.

Dom Flavio, bispo da diocese no Juruá, destacou o significativo legado deixado pelo Padre Trindade e sua contribuição para a formação educacional da região e para diversas outras atividades. “Na região do Juruá, ele foi um grande pedagogo, atuando como inspetor de ensino e organizando a educação pública da região. Além disso, em situações onde não havia juízes, ele desempenhava o papel de juiz substituto, julgando casos importantes. Além de ser um grande Padre para a catedral”, afirmou o bispo, recordando que muitos ensinamentos que ele tem hoje, foram ensinados pelo Padre.

A homenagem na Biblioteca Pública Estadual Padre Trindade é uma forma de reconhecer e celebrar a vida e obra do Padre Agnaldo Raimundo Pereira Trindade. Formado no Seminário Arquidiocesano São José, no Rio de Janeiro, Padre Trindade foi enviado ao Acre após sua ordenação. Durante 19 anos, foi pároco da catedral e, por mais três anos, reitor do Seminário Menor Nossa Senhora da Glória. Além disso, exerceu o cargo de inspetor de ensino e coordenador de Educação da Secretaria de Estado da Educação no Alto Juruá.

Sua erudição não se limitava às ciências religiosas, estendendo-se também ao conhecimento das ciências jurídicas, tanto canônicas quanto civis. Sua marcante oratória e retórica sacra tornaram-no uma figura respeitada e admirada por todos que o conheceram.

Em setembro de 1998, o Padre foi reconhecido por sua dedicação às causas da população do Vale do Juruá pelo então governador Orleir Cameli com a concessão da Ordem da Estrela do Acre, no grau de cavaleiro, a maior honraria do governo do Estado. O padre recebeu diversas homenagens em vida e póstumas, demonstrando o reconhecimento público de sua importância.

Além disso, seu nome está perpetuado em escolas e bibliotecas públicas, como a Biblioteca Pública de Cruzeiro do Sul, uma das maiores e mais belas da Região Norte do Brasil, inaugurada em 2014. Essa biblioteca, que também homenageia a ex-primeira-dama Beatriz Cameli, é um espaço dinâmico e atraente para todas as idades, contribuindo para o desenvolvimento cultural e educacional da região.