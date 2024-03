Dado Dolabella cita seu “lado feminino” em texto sobre o Dia da Mulher

Dado Dolabella usou as redes sociais nesta sexta-feira (8/3) para escrever um texto em homenagem ao Dia das Mulheres. O ator citou mulheres icônicas e falou sobre o seu “lado feminino” na publicação.

“Tenho muito que agradecer e engrandecer esse gênero que veio aperfeiçoado por Deus, chamado mulher. Quem me gerou a vida e também quem me deu toda a base da mesma, tanto física quanto espiritualmente. Responsável pelas maiores alegrias, maiores dores, trazendo os maiores crescimentos e as maiores transformações em mim”, iniciou ele.

“Quero aproveitar mais uma vez e pedir perdão pela dor que causei a toda mulher que foi de alguma forma machucada por mim. Crescemos em uma sociedade violenta, com o masculino e o feminino danificado. Onde o especismo, ego, posse e domínio estão acima do bem e do mal. Restabelecer esses valores é a única mudança possível para um coletivo melhor e parte de cada indivíduo”, continuou.

“O veganismo trouxe um amadurecimento enorme ao meu lado feminino. Eticamente, aprendendo defendendo seres mais vulneráveis e energeticamente pelas escolhas que transmutam”, afirmou o ator.

“As mulheres têm um papel fundamental em todas as esferas da sociedade ao longo da história. O Dia Internacional da Mulher, é uma data importante para celebrar as conquistas das mulheres e promover a igualdade de gênero. Nesta publicação, quero destacar algumas das mulheres inspiradoras que fizeram e continuam fazendo diferença”, seguiu Dado Dolabella.

Por fim, Dado Dolabella citou Marie Curie, Rosa Parks, Malala Yousafzai e Frida Kahlo como “mulheres inspiradoras que merecem ser celebradas.” “Vamos usar este dia para reconhecer suas contribuições e continuar trabalhando juntos pela equidade em todo o mundo. Feliz Dia das Mulheres”, finalizou ele.

Dado Dolabella e Wanessa ainda estão juntos? Ator revela bastidores

Após diversos rumores, Dado Dolabella confirmou a crise no relacionamento com Wanessa Camargo. Questionado se eles ainda estão juntos, o ator se esquivou da pergunta e disse não saber em que pé esta o namoro.

“Então, poxa… Não consigo te responder isso”, contou. Após ser questionado se o relacionamento está no fim e se a posição continuará quando eles se encontrarem, Dado manteve a dúvida no ar: “É, pode ser”.

Na sequência, o ator foi questionado sobre como está Wanessa. “A gente já se falou, ela está bem, está com os filhos, está com a família, com o amor todo que ela precisa. O tempo resolve tudo, eu costumo dizer isso, que o tempo é o senhor dos destinos e nada como ele para acertar as coisas”, declarou.

Entretanto, eles ainda não se encontraram e ainda não há uma previsão. Sobre não estar mais vendo a cantora na TV, ele disse como está o coração. “Está apertado, né? A gente costuma ver ela todo dia e agora sem… mas tudo fluindo”, completou.