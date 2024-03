Daniel fecha acordo com marca de beleza após ficar com nome sujo

A fim de verificar se tudo havia, de fato, sido cumprido conforme o combinado, vimos que os pagamentos foram feitos em conta corrente, conforme o esperado e combinado previamente, dando fim à dor de cabeça do sertanejo.

Um acordo bem fechado e um dinheiro a mais na conta é algo diferenciado não é mesmo? Como diria o músico “é mais do que paixão, é mais do que prazer”.

Relembre o caso envolvendo Daniel

Daniel entrou com uma “ação declaratória de nulidade de débito cumulada com uma tutela de urgência e danos morais” contra a marca de beleza O Boticário.

Segundo os autos da ação que tivemos acesso com exclusividade, tudo começou quando Daniel descobriu que possuía uma restrição de crédito e que seu nome estava no cadastro de inadimplentes. Isso seria produto de uma dívida contraída por ele em 16 de outubro deste ano, no valor de R$ 146,67. Ainda existiriam outros apontamentos que totalizam R$ 1.679,44.

Daniel não reconheceu a origem desses débitos, especialmente porque nunca teria feito qualquer transação comercial com O Boticário. Ele afirmou ter tentado resolver a questão de forma amigável com os envolvidos, mas não teve sucesso.

A questão é que Daniel é, além de cantor, um empresário, e toda essa situação lhe é muito prejudicial, segundo ele.

Diante disso, ele registrou um boletim de ocorrência para apontar a suposta fraude. Assim, pediu uma tutela de urgência para oficiar o nosso tão conhecido Serasa Experian e o SPC Brasil. Isso para que eles cancelem a dívida que consta em seu nome, já que ele não teria qualquer fundamento.

Em danos morais, Daniel pediu um valor de R$ 50 mil.