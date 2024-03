Dedada de Tiririca será enviada para análise da Câmara dos Deputados

A acusação de importunação sexual contra o deputado federal Francisco Everardo Oliveira Silva (PL-SP), o Tiririca, será enviada apreciação da Câmara, em Brasília (DF), segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo. Um prestador de serviço acusa o parlamentar de aplicar-lhe uma dedada nas nádegas.

O caso aconteceu na última quinta-feira (29/2), por volta das 10h30, na portaria de um condomínio na Rua Casa do Ator, na Vila Olímpia, em São Paulo. O prestador de serviço registrou o boletim de ocorrência na segunda-feira (4/3), no 27º Distrito Policial (Campo Belo), mas foi enviado à 2ª Delegacia Seccional.

Segundo a SSP, o caso será remetido para apreciação da Câmara dos Deputados “tendo em vista a imunidade concedida aos deputados federais”.

No BO, o prestador disse que fazia um serviço de manutenção na portaria do condomínio, quando um desconhecido, acompanhado de uma mulher, aproximou-se dele e lhe desferiu uma dedada na região das nádegas, “por sobre a calça”.

Segundo o acusador, as pessoas que estavam na portaria, como segurança e outros prestadores de serviço, deram risada da situação, “motivo pelo qual se sentiu humilhado”.

O prestador de serviço afirmou que, depois, soube que se tratava de Tiririca. Ele então foi orientado por sua advogada a fazer o boletim de ocorrência.

No condomínio onde aconteceu a dedada, os funcionários foram orientados a não falar sobre o caso. A reportagem apurou que a polícia já teria em mãos as imagens do ocorrido, mas isso não foi confirmado oficialmente.

O Metrópoles tem buscado desde a terça (5/3) a versão de Tiririca para a acusação de que teria desferido uma dedada no prestador de serviço, mas ainda não foi atendida pelo deputado federal. O espaço segue aberto para manifestação.

Instagram

Embora não tenha se manifestado sobre o caso do qual é acusado, Tiririca fez uma postagem nesta quarta em seu perfil no Instagram, onde tem mais de 6,6 milhões de seguidores. Não há citação à importunação sexual.

Em sua descrição na rede social, o deputado afirma “todos dizem que sou um grande cômico, mas na verdade sou apenas um comicuzinho”.

Alguns de seus seguidores citaram a acusação da qual o deputado é alvo. “O urologista da rapaziada”, disse um. “Cadê você, Tiririca, está ficando mais famoso passando em todos os jornais”, afirmou outro. “Pare com essa brincadeira de dedada”, disse mais um.