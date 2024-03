Depois de ter casas incendiadas, presidente do UB diz sofrer ameaças de morte

O advogado Antônio Rueda, presidente nacional eleito do União Brasil, partido anteriormente presidido pelo deputado federal Antônio Bivar (PE), procurou a Polícia para denunciar o antecessor por ameaças de morte. A queixa-crime foi prestada nesta terça-feira (12) à Polícia Civil de Pernambuco. Antônio é irmão do deputado federal pelo Acre Fabio Rueda (UB).

A queixa do advogado contra o deputado federal à Polícia de Pernambuco ocorreu após o incêndio de duas casas de veraneio vizinhas no litoral pernambucano, na região de Porto de Galinhas, pertencentes aos irmãos Rueda. O advogado Antônio Rueda estava nos Estados Unidos quando o incêndio ocorreu e, ao chegar ao Brasil, logo acusou Antônio Bivar.

Segundo Rueda, Bivar o ameaça de morte, com as ameaças extensivas aos seus familiares, incluindo o deputado federal pelo Acre, desde que anunciou a disposição de lançar chapa para disputar o controle do União Brasil contra Luciano Bivar. Antônio Rueda anda agora cercado de seguranças.