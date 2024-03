Deputado do Acre revela que tem daltonismo ao compartilhar experiência no chá revelação da filha

O deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil) surprendeu a todos nas redes sociais neste final de semana ao compartilhar uma experiência pessoal durante o chá de revelação do sexo de sua filha.

No vídeo, que ganhou as redes sociais, Ulysses pergunta para a esposa qual a cor dos balões que saem da caixa do cha de revelação. Devido à repercussão do episódio, o parlamentar decidiu abrir o coração e revelar ao público nas redes sociais que é daltônico.

“Eu tenho daltonismo e eu confundo algumas cores. Naquele momento, perguntei para minha esposa se era azul ou rosa para comemorar.”, disse Ulysses, que comemorou a chegada de um neto.