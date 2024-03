Descoberto em projeto social, atleta acreano disputa vaga na seleção brasileira de Box Chinês

Bicampeão brasileiro de boxe chinês, o atleta acreano Kennedy Ferreira tem passado por uma intensa preparação para participar da seletiva da Seleção Brasileira, que deve acontecer nos dias 23 e 24 deste mês, em Campinas, São Paulo. O lutador vai em busca de uma vaga para representar a região Norte.

Kennedy precisará vencer uma luta e passar por uma avaliação técnica que avaliará seu nível, e assim tentar garantir uma das duas vagas para representar sua região, em uma equipe de 200 atletas.

O objetivo da seletiva é compor o time brasileiro para disputar competições internacionais e elevar o nome do Acre dentro da modalidade. O boxe chinês é uma modalidade de luta esportiva que tem como base as artes marciais chinesas.

O acreano foi descoberto por meio do projeto social “Treinando futuros campeões”, dirigido pelo professor Adgeferson Diniz da Silva, que ensina artes marciais de forma gratuita a jovens da periferia de Rio Branco.

O professor já atua há 25 anos nas artes marciais e coleciona títulos: é heptacampeão brasileiro; campeão Pan-Americano no México; campeão Sul-Americano no Chile; e campeão da Copa do Mundo. Atualmente, mantém um Centro de Treinamento, onde faz questão de manter projetos para descobrir talentos como Kennedy. Ele releva o desejo de ter o atleta como seu sucessor.

“Essa é a importância do projeto social, que foi de onde o Kennedy veio, conseguindo se destacar entre mais de 100 alunos e se tornar um fenômeno do Acre no Brasil porque não é só atleta estadual e nacional, também é atleta internacional, entrou no patamar máximo das artes marciais, podendo competir em nível mundial. Hoje é o melhor atleta das Américas da categoria dele, de 85 quilos”, diz.

Além de contar com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes, Kennedy está tendo todo o apoio do centro de treinamento no próximo final de semana será realizada um aulão, no qual o recurso arrecadado será destinado a custear sua viagem.