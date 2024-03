Diocese de Rio Branco divulga programação da Semana Santa com retorno do Alvorecer; confira

A Semana Santa, período litúrgico da Igreja Católica, tem início no próximo sábado (23), com a missa da benção dos ramos, finalizando no domingo (31), com a celebração da Páscoa.

Uma das novidades deste ano é o retorno do tradicional Alvorecer da Ressurreição, que não acontece desde o início da pandemia do Covid-19. Em 2023, o reitor da catedral Nossa Senhora de Nazaré, padre Manoel Monte, chegou a anunciar a volta do evento, no entanto, em razão da enchente do Rio Acre, que assolou milhares de pessoas na capital acreana, a celebração foi cancelada.

Na Diocese de Rio Branco, a programação da Semana Santa será realizada na catedral Nossa Senhora de Nazaré e nas paróquias. A programação conta com diversas celebrações, a primeira dela é o Domingo de Ramos (24), que marca o fim da Quaresma e remete à entrada de Jesus em Jerusalém. São utilizados ramos de palmeiras, itens simbólicos abençoados durante a missa solene. Há ainda, a procissão, na qual os devotos recriam o momento em que a população saudou Jesus Cristo como o Messias.

Entre as importantes celebrações da Semana Santa estão, também, a Missa Crismal, a Missa de Lava pés, a Celebração da Paixão do Senhor, a procissão de Cristo Morto, e a Vigília Pascal.

Confira a programação completa que será realizada na catedral Nossa Senhora de Nazaré, divulgada em primeira mão ao ContilNet: