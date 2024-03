Disputando com 30 candidatas, acreana de 7 anos conquista vice Pequena Miss Brasil 2024

No cenário deslumbrante do Beto Carreiro World, em Santa Catarina, o Brasil testemunhou a coroação de uma jovem talentosa. Aos 7 anos de idade, Júlia Verh, natural do Acre, brilhou intensamente ao ser eleita a vice Pequena Miss Brasil 2024. Sob os olhares atentos de uma audiência diversificada, composta por espectadores de todas as partes do país, a pequena modelo da @queenacademy_oficial cativou os juízes e conquistou o segundo lugar em um dos concursos de beleza infantil mais prestigiados do Brasil.

Com determinação e graciosidade, Júlia Verh competiu com 30 candidatas, representando diversas regiões do território nacional. Seu desempenho excepcional reflete não apenas sua beleza exterior, mas também sua personalidade cativante e sua confiança inabalável. Em uma entrevista exclusiva, o mentor da Misses Celso Missologo compartilhou sua satisfação com a conquista de Júlia, enfatizando o sucesso obtido após um árduo trabalho.

“Estamos muito felizes com a sensação de dever cumprido com êxito!”, disse o mentor da Misses Celso Missologo em entrevista a coluna Douglas Richer nesta segunda (25)., expressando o orgulho e a alegria de toda a equipe envolvida na preparação de Júlia Verh para este importante evento.