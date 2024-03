Durante briga de casal, mulher esfaqueia o marido várias vezes em Rio Branco; polícia é acionada

O fato ocorreu na tarde desta segunda-feira (11), na Rua Salinas, no bairro Airton Sena, região da Baixada da Sobral em Rio Branco (AC).

Segundo informações de populares, um homem identificado como João Almeida dos Santos, de 59 anos, de nacionalidade peruana, teria tido um desentendimento com sua esposa identificado como Maria. Após uma discussão acalorada, a mulher se apossou de uma faca e desferiu vários golpes no marido, nesse momento João desesperado e sangrando bastante correu em via pública e caiu no portão da casa de uma vizinha clamando por ajuda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi solicitado e uma viatura de suporte básico imediatamente foi enviada para atendimento da ocorrência. Logo que os socorristas chegaram, encontraram João caído no canto da cerca e sangrando bastante, nesse momento os paramédicos realizaram todos os atendimentos, estabilizaram a vítima e encaminharam para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Sobral.

João foi ferido com duas perfurações que atingiram o punho esquerdo e o peito direito, foi entregue lúcido e orientado na UPA, onde receberá todos os atendimentos necessários.

A Polícia Militar foi informada, militares do primeiro batalhão foram ao local, conversaram com testemunhas e se dirigiram até a casa da vítima na intenção de prender ainda em flagrante a esposa, porém, Maria já havia se evadido do local tomando rumo ignorado. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.