Durante encontro no Acre, Michelle destaca feitos de Bolsonaro e faz críticas ao Governo Lula

A ex-primeira dama do país, Michelle Bolsonaro, participou do Encontro do PL Mulher, que aconteceu neste sábado (23), na Maison Borges. O evento, programado para ser um momento de engajamento da mulher na política, teve como pauta principal, outro tema, críticas ao governo Lula.

A presidente do PL ressaltou, ainda, alguns dos feitos do governo de seu marido, o ex-presidente Bolsonaro, dentre eles, o auxílio emergencial, pacotes de leis, dentre outros. “Foi o presidente que mais sancionou lei para as mulheres, e é tudo que a esquerda diz é que ele não gosta de mulher”, disse.

Utilizando o palco, também como uma espécie de palanque antecipado, em prol dela, ou do ex-presidente, Michelle afirmou ainda acreditar em voltar ao Palácio do Planalto.

“Eu sei que a chama para Jair Bolsonaro ser presidente dessa nação ainda não está perdida, pode até ser o desejo deles, mas a gente ainda acredita”, enfatizou.

Discursando para milhares de pessoas presentes no evento, Michelle estava rodeada por várias lideranças femininas do partido, que fizeram parte do dispositivo de honra, no entanto, boa parte de sua fala foi dedicada a alimentar o que parece ser a infindável disputa de espaço entre esquerda e direita no país.