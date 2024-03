É de comer? Mayara Carvalho faz sucesso no TikTok com bolos realistas

A influenciadora Mayara Carvalho vê bolo em tudo e foi isso que a levou a conquistar mais de 2 milhões de seguidores no TikTok. Após a pandemia da Covid-19, a criadora de conteúdo decidiu parar nde exercer a pedagogia e se reinventar para trazer um dinheiro extra para sua casa. No entanto, o que era um passatempo se transformou na maior fonte de renda e sua atual profissão: confeiteira especialista em bolos realistas.

Só no Tiktok, Mayara Carvalho soma mais de 33 milhões de visualizações em um único vídeo. Técnicas de sombreado, textura, além do sabor impressionante surpreenderam os internautas que pediram cada vez mais que a criadora de conteúdo trouxesse doces ainda mais realistas, como tijolo e até mesmo uma porta inteira.

Apaixonada por bolos, Mayara Carvalho não foge dos desafios. Para ela, a reação de quem vê e prova seus doces é o que mais importa. “Pessoas que comem falam que não é só um objeto é gostoso, então isso vai me alegrando de uma forma que a cada dia tenho uma ideia mais louca do que a outra”, afirma, revelando suas criações mais inusitadas:

“O meu xodó, que tem espaço no coração e que foi um divisor de águas na minha vida foi o bolo bolsa. Ali resume todo o meu trabalho: bonito e saboroso. Tive a ideia da bolsa, postei, viralizou num piscar de olhos e fui tendo outras ideias, criando cenas e virou o meu trabalho. Agora, o problema é que agora tudo o que eu vejo quero reproduzir. Fiz um celular com a minha foto no protetor de tela e comi. Também sou muito fã do Carlinhos Maia, vi que ele mostrou um tênis rosa e reproduzi. Demorou muito para fazer e fiquei com muito dó para cortar, mas comi”, confessa.

Em seu trabalho, a influenciadora não impõe limites. Além de vídeos nas redes sociais, foi convidada para falar sobre suas criações surreais na televisão, como no programa “Hoje em Dia” e participou de uma ação de marca de margarinas no Mais Você, impressionando Ana Maria Braga com seu talento.