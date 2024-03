Eduardo Costa surge bem mais magro em vídeo e causa surpresa no público

Em nova aparição, Eduardo Costa causou surpresa no público da internet devido ao visual bem mais magro. O cantor sertanejo, atualmente afastado dos palcos para cuidar da família, foi gravado pela esposa, Mariana Polastreli, em um momento de descontração.

Nas páginas de fofoca pelas redes sociais, grande parte dos usuários ficaram impactados com tamanha mudança na aparência do cantor. No vídeo em questão, Eduardo brincava com as maquiagens da esposa, no entanto, nada chamou mais atenção que sua aparência.

“Quase não acreditei que era o Eduardo Costa”, escreveu uma seguidora no vídeo. “Gente, como assim é o Eduardo Costa”, questionou outra pessoa no mesmo perfil. “Ele está a cara do Stefan Salvatore”, comentaram também, se referindo ao ator da série The Vampire Diaries.

Eduardo Costa, que recentemente sofreu um grande abalo emocional com a morte do seu cavalo preferido, acaba de fazer um lançamento musical, a música Você Decide, que veio acompanhado de um videoclipe onde ele já aparece um pouco mais magro do que o estamos acostumados a ver.