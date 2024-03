Educação do Acre lança Programa Pré-Enem Legal 2024

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) lançou na manhã desta sexta-feira, 15, o programa Pré-Enem Legal 2024, em uma live interativa transmitida pelo YouTube. O evento contou com a participação de estudantes de escolas de Cruzeiro do Sul, Senador Guiomard e da capital, Rio Branco.

O programa, que visa preparar os estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), iniciou com aulões temáticos, com professores caracterizados de super heróis, para atrair a atenção dos alunos. Pela manhã, as aulas foram de Redação e Ciências Humanas e à tarde serão de Ciências da Natureza e Matemática.

Danielly Matos, chefe do Departamento de Ensino Médio, tem grande expectativas para este ano e expressou: “É um programa que contribui para despertar o interesse dos estudantes em ingressar no ensino superior. As notas de redação têm melhorado a cada ano, e queremos alcançar a pontuação máxima de mil”.

Uma das novidades deste ano é o Guia do Estudante Pré-Enem Legal, que inclui a prova do caderno amarelo do Enem comentada pela equipe de professores da rede estadual envolvida no programa, além de oficinas de sensibilização para envolver os alunos em participação nas lives, videoaulas e as mediações no terceirão, com sequências didáticas prontas para os professores aplicarem.

O programa oferece também aulões presenciais nas escolas e itinerantes, levando o ensino aos municípios por meio da Caravana do Pré-Enem Legal. Os alunos receberão kits de material didático e livros, tanto os da rede estadual do terceiro ano quanto os egressos, a partir de abril.

O professor James Barbosa expressou sua expectativa por um trabalho intenso e bem organizado, visando alcançar índices de aprovação ainda melhores do que no ano anterior. O professor Douglas Fontes reforçou a importância do Enem na vida dos estudantes e manifestou confiança nos resultados positivos que o Pré-Enem Legal trará.

Além dos estudantes do ensino básico, os da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e aqueles com medidas socioeducativas também serão beneficiados. O programa oferece também conteúdo online, incluindo lives via Meet e podcasts interativos temáticos, permitindo a participação dos estudantes no esclarecimento de dúvidas e na discussão de possíveis temas de redação.

Os alunos também compartilharam suas expectativas sobre o programa, como Clara Martins, da Escola José Ribamar Batista, que destacou a importância do acesso a aulas ministradas por professores renomados, tanto presencialmente quanto online.