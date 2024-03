Ela voltou! Palácio revela retorno de Kate Middleton ao trabalho; veja

Mesmo com o anúncio de que Kate Middleton ficaria afastada de suas obrigações reais até a Páscoa, após fazer, em janeiro, uma cirurgia abdominal, a princesa de Gales não deixou de lado as responsabilidades com os trabalhos de filantropia. A mulher de William voltou ao “batente” antes do previsto, conforme anunciou um porta-voz do Palácio de Kensington ao jornal Telegraph.

Segundo o portal, a princesa de Gales aderiu ao trabalho remoto e está acompanhando, de perto, um estudo encomendado e financiado pela Fundação Real Centro para a Primeira Infância no Reino Unido.

A fonte também confirmou que Kate está na ativa, mesmo durante o período de recuperação previamente programado. “A princesa foi mantida atualizada durante todo o processo [do estudo]”, contou.

O projeto está relacionado aos primeiros anos de vida das crianças e testa a viabilidade de uma nova ferramenta de observação do comportamento dos bebês. Até agora, os resultados divulgados recentemente pelo Institute of Health Visiting são extremamente positivos.

O estudo, que durou 10 meses, concentrou-se na avaliação dos comportamentos sociais dos bebês durante consultas de rotina, utilizando a Alarm Distress Baby Scale (ADBB) e sua versão mais curta, o m-ADBB.

Os resultados revelaram não apenas a eficácia das ferramentas de observação, mas também o alto nível de satisfação dos profissionais de saúde envolvidos no estudo. Eles adquiriram conhecimentos e competências adicionais para explicar suas observações, destacando o impacto positivo do projeto para as crianças.

Filantropia

O site E! News, por sua vez, relembrou que a pesquisa e a filantropia relacionadas às crianças já é uma velha paixão de Kate Middleton. Em 2021, ela lançou o Royal Foundation Centre for Early Childhood, consolidando seu compromisso em garantir um começo de vida saudável e promissor para todas as crianças.