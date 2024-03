Em 1 ano, Acre tem redução de 25% no número de mortes; o estado registrou a 3ª maior queda do país

Uma pesquisa realizada pelo IBGE, divulgada na última quinta-feira (28), indica que em 2022 o Acre registrou 3.998 óbitos. Isso significa uma queda de 25,0% (1.359 a menos em comparação ao ano anterior).

Os 3.998 óbitos correspondem aos que ocorreram em 2022 e foram registrados até o primeiro trimestre de 2023, em acordo com a legislação atual.

No resultado mensal, o que chama a atenção é que janeiro foi o único mês de 2022 com aumento em relação ao mês de 2021: o número de óbitos cresceu 5,5%, chegando a 486. O segundo mês com mais óbitos em 2022 foi julho, com 377.

Os cinco estados com a maior queda percentual foram Amazonas (-29,9%), Rondonia (-26,6%), Acre (-25,0%), Distrito Federal (-24,0%) e Roraima (-23,6%). Por outro lado, Piauí (-6,3%), Bahia (-6,9%), Paraíba (-6,9%), Alagoas (-7,2) e Rio Grande do Norte (-8,8%) tiveram os menores recuos.

Em todas as faixas etárias houve uma redução do número de óbitos, com destaque para as faixas etárias de 40 a 49 anos e de 50 a 59 anos, que mostram maior redução entre 2021 e 2022: queda de 41,0% e 39,0%, respectivamente.

A mortalidade também tem diferença no recorte por sexo. Entre 2021 e 2022, a redução relativa do número de óbitos femininos (-25,5%) foi superior à masculina (-25,1%).