Em alusão aos 28 anos do Bope, batalhão realiza 6ª edição da corrida Bope Obstacle

Reunidos na manhã deste domingo (3), atletas profissionais e amadores participaram da 6ª edição da corrida “Bope Obstacle”, na sede do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Acre, em Rio Branco.

A atividade, alusiva aos 28 anos de criação do Bope, tem se tornado tradicional e bastante frequentada pela comunidade esportiva. Aberto ao público, o desafio contou com a participação de militares e civis. A corrida teve início em 2018 e conta com parceria da Acre Running.

Durante a prova os competidores podem vivenciar um pouco da rotina e treinamento dos policiais do Batalhão de Operações Especiais. Constituída de duas modalidades, de cinco ou dez quilômetros, e ainda o percurso rústico que inclui passagem pelo açude e pelos 100 metros de corrida rústica na mata, com a pista de obstáculos, a Bope Obstacle é uma corrida desafiadora e que põe os participantes à prova.

O sargento Pereira Silva da Polícia Militar participa todos os anos da prova. “É uma prova excelente, une o público, além de incentivar a prática esportiva e ainda faz com que a sociedade conheça um pouco do nosso batalhão”.

O comandante do Bope, major Igor Adams, falou sobre a relevância do evento. “Essa interação é muito importante. A aproximação entre a polícia e a comunidade é necessária para firmamos laços de ainda mais confiança, além de podermos estar próximos de pessoas que admiram o Bope”.

Ao fim da corrida todos os competidores são premiados com medalhas. Além de prêmios para os primeiros colocados da prova.