Em comemoração ao mês da Mulher, feira empreendedora inicia nesta quinta no Via Verde Shopping

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, a Rede de Empreendedorismo Materno do Acre, conhecida como “Compre de uma Mamãe”, anuncia a realização da “Feira da Mulher Empreendedora – Economia Feminina em Destaque”. O evento está marcado para os dias 07, 08 e 09 de março, e acontecerá no Via Verde Shopping.

Em contato com a coluna Douglas Richer, do site ContilNet, a fundadora do projeto, Edmirk Herculano explicou sobre a ação que tem inicio nesta quinta-feira “O ‘Compre de uma Mamãe’ nasceu há 10 anos atrás com a missão de apoiar e incentivar mulheres a conciliar carreira e maternidade, especialmente aquelas que foram excluídas do mercado de trabalho e viram no Empreendedorismo a única saída. Atualmente rede tem mais de 1500 mamães empreendedoras cadastraras e estarão participando da feira em alusão ao dia da mulher em torno de 15 empreendedoras”.

“Somos mais do que uma rede de empreendedorismo; somos mulheres, mães empreendedoras, muitas sustentando lares sozinhas através do empreendedorismo. Nossas feiras são muito mais que eventos é uma causa, com valores e uma bandeira a ser levantada pela conscientização e fortalecimento do Empreendedorismo Materno e do consumo consciente”, disse Herculano.

A fundadora do projeto ainda comentou que conta com a apoio da população para prestigiar o evento, que também marca o Dia Internacional da Mulher: “Contamos com o apoio e prestígio de toda a população acreana para fazer desta feira um momento marcante, destacando a força e a diversidade das empreendedoras envolvidas. Junte-se a nós para celebrar o Dia Internacional da Mulher, apoiar o Empreendedorismo Materno e contribuir para uma economia feminina em ascensão”.