Em discurso na Aleac, Calegário cobra pagamento de empresas terceirizadas

Na sessão desta terça-feira (19), na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Fagner Calegário, conhecido como principal defensor do trabalhador terceirizado dentro da Casa do Povo, trouxe à tona a preocupação com o atraso nos pagamentos dos trabalhadores terceirizados. O parlamentar destacou a importância de resolver essa questão para garantir o bem-estar e a estabilidade financeira desses trabalhadores.

Segundo o deputado Calegário, é fundamental que ocorram repactuações nos contratos com as empresas terceirizadas para evitar os recorrentes atrasos nos pagamentos, cuja necessidade vem do realinhamento das variações de custo tendo em vista os fatores do aumento do salário mínimo e direitos trabalhista que as empresas devem garantir aos seus trabalhadores. O problema afeta diretamente a vida dos trabalhadores e suas famílias, gerando instabilidade financeira e insegurança quanto ao sustento básico.

Calegário ressaltou a urgência de uma ação efetiva, pedindo a solidariedade da mesa diretora e de seus colegas parlamentares para realizar uma reunião com o Governo do Estado. O deputado acredita que através do diálogo e da cooperação entre os poderes legislativo e executivo será possível encontrar soluções concretas para resolver os atrasos e garantir o cumprimento dos direitos trabalhistas.

O apelo de Calegário não apenas destaca uma questão crítica que afeta diretamente a vida dos trabalhadores terceirizados, mas também ressalta a importância da atuação conjunta entre os poderes públicos para resolver problemas emergentes.

“Espero que nosso pedido resulte em medidas concretas e eficazes para garantir que os trabalhadores recebam seus pagamentos em dia. Quem está sofrendo são as merendeiras, agentes de portaria, tias da limpeza…E tantos outros terceirizado que não conseguem receber seu devido salário no final do mês”, ressaltou o parlamentar.