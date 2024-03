Em Manoel Urbano, nível do Rio Purus segue baixando e sai da cota de alerta

A Defesa Civil Municipal da cidade de Manoel Urbano confirmou mais um sinal de vazante nas águas do Rio Purus. Em um intervalo de 12 horas, o nível baixou 85 centímetros e atualmente está abaixo da cota de alerta que é de 13,50 metros.

De acordo com o sargento João Silva, coordenador da Defesa Civil de Manoel Urbano, às 18 horas de ontem a régua estava marcando 13,14 metros. Já nesta sexta-feira (8), amanheceu em 12,29 metros.

“Desde que foi confirmado o primeiro sinal de vazante, já temos 1,81 metros de diminuição no volume das águas. Isso representa muito para as famílias. Ao longo desse período crítico, realizamos um trabalho em parceria com a Prefeitura, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Governo do Estado para socorrer as famílias. Nosso agradecimento ao Tenente Gustavo Marinho, comandante do corpo de bombeiros de Sena Madureira pelo apoio prestado às ações em Manoel Urbano”, destacou.

Neste ano, o nível do Purus em Manoel Urbano atingiu 14,10 metros, ultrapassando a cota de transbordamento que é de 14 metros. Ao todo, 210 famílias tiveram que deixar suas casas. Algumas foram para casas de parentes e outras para os abrigos públicos.