Em meio à enchente, barbeiro usa barco para chegar à casa de clientes no Acre

O Rio Juruá, que está em 13,93 metros em Cruzeiro do Sul, de acordo com a última medição, já deixa milhares de pessoas atingidas no município. Para enfrentar os desafios em meio à água, o barbeiro Gilmar Souza tem inovado para continuar trabalhando.

Morador do bairro Miritizal há mais de 30 anos, ele tem enfreado dificuldades para continuar seu negócio em meio às enchentes recorrentes na região. Diante da situação, ele resolveu oferecer serviços domiciliares aos seus clientes.

Com os entornos do seu estabelecimento atingidos pelas águas, os clientes não conseguem se locomover e chegar até a barbearia. Em razão disso, Gilmar utiliza um barco para ir até a casas dos seus clientes e realizar seus serviços.

Em Cruzeiro do Sul, doze bairros já estão atingidos pelas águas do Rio Juruá. Além disso, 22 famílias foram retiradas de suas casas e levadas para abrigos disponibilizados pela prefeitura do município.

Mais de 100 milímetros de chuva ainda são esperados para todo o estado, o que pode agravar ainda mais a situação das enchentes.

Com informações Juruá Online