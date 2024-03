Em noite de D’Angelo Russell e sem LeBron James, Lakers vencem Bucks na NBA

Ambos os times vinham de derrotas na última rodada e precisavam da vitória pensando no pós-temporada. Os Lakers começaram a partida na desvantagem, mas reagiram na segunda parcial e reassumiram a liderança do placar pelo resto do jogo. Mesmo sem LeBron e com Giannis quase chegando ao triplo-duplo, a equipe conseguiu segurar a boa atuação. D’Angelo Russell liderou a vitória, afastando as bolas perigosas dos adversários. Foram 44 pontos, 6 rebotes e 9 assistências para o jogador. A maior pontuação dele em uma partida desde 2019. Após a partida, ele comemorou com os companheiros e foi parabenizado por LeBron, que escreveu nas redes sociais:

Apesar da derrota, a noite também foi importante para Damian Lillard. Ele ultrapassou Reggie Miller no Hall da Fama e se tornou o quarto melhor jogador nos arremessos de três pontos na história da NBA. Ao todo, são 2.561 pontos. Stephen Curry (com 3.680), Ray Allen (com 2.973) e James Harden (2.910) estão na frente da lista, respectivamente.