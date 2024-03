Em operação, polícia prende homem que ameaçou de morte, socou e estuprou a ex-esposa

No último fim de semana, a Polícia Civil do Acre (PCAC) agiu rapidamente em resposta a um caso grave de violência doméstica no município de Epitaciolândia. A vítima, que conseguiu se libertar, procurou imediatamente a Delegacia de Polícia Civil para relatar o abuso que sofrera às mãos de seu ex-companheiro.

Segundo o relato da vítima, seu ex-companheiro a agrediu fisicamente com socos, a ameaçou de morte e a violentou sexualmente. Diante da gravidade da situação, os policiais civis entraram em contato com a Delegada de Polícia Civil plantonista, que prontamente ordenou diligências para prender o agressor em flagrante.

“Graças à ação rápida e coordenada da Polícia Civil, o ex-companheiro da vítima foi detido em flagrante delito por estupro. Esta ação faz parte da Operação Átria, uma iniciativa nacional destinada a combater diversas formas de violência doméstica contra a mulher”, informou a delegada do caso, Dra. Michelle Boscaro.

A autoridade policial explica que a vítima de violência doméstica deve buscar ajuda policial o mais rápido possível caso seja vítima de qualquer tipo de violência, a fim de que sejam tomadas as medidas legais cabíveis.

A Operação Átria envolve uma série de atividades realizadas pelas Polícias Civis em todo o país, incluindo representações por medidas protetivas, cumprimento de mandados de busca e apreensão, execução de mandados de prisão e conclusão de investigações criminais, entre outras ações.