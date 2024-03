Em Rio Branco, homem apresenta ficha falsa para tentar pegar mais de um sacolão da Prefeitura

Durante entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (11), o chefe do Gabinete Militar da Prefeitura de Rio Branco, coronel Ezequiel de Oliveira Bino, revelou uma pessoa teria tentado pegar mais de um sacolão durante a entrega realizada no último domingo (10) para as famílias atingidas pela enchente do Rio Acre.

A prefeitura entregou 21 mil kits no último domingo durante ação no estádio Arena da Floresta. Ao todo, foram mais de 7 mil cestas básicas, 7.500 mil de água mineral e 6 mil de limpeza.

De acordo com o coronel, um homem, que já havia pegado um sacolão, teria apresentado uma ficha falsa no balcão de atendimento, no entanto, ao verificar o documento, os servidores constaram a tentativa de fraude com a cópia do documento.

“Uma pessoa tirou uma cópia da ficha e tentou pegar mais um sacolão. Mas temos o número de série para verificar, e temos marca d’água, além da gramatura do papel que é diferenciada, já para conseguirmos identificar esse tipo de situação. Naquele momento decidimos por não fazer a prisão, só mandamos a pessoa ir embora. Essa foi a única ocorrência, no mais, tudo aconteceu sem imprevistos”, ressaltou.

Durante o final de semana, 140 pessoas participaram das entregas dos kits, que chegaram a mais de 6,6 mil famílias. A prefeitura segue no aguardo das entregas dos demais produtos. Em razão da alta demanda, as empresas fornecedoras ainda não conseguiram realizar todas as entregas.