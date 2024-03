Em Sena Madureira, mulher que foi espancada pelo ex-marido desaparece da família

A dona de casa Luciene Costa de Souza, residente na rua Santa Luzia, bairro Rosa Gonçalves, em Sena Madureira, está desaparecida de sua família desde segunda-feira (18). Na noite de sábado (16) ela teve sua casa invadida e foi agredida fisicamente pelo ex-marido. Com ferimentos no rosto, Luciene deu entrada no Hospital João Câncio Fernandes, sendo atendida e recebendo alta horas depois.

Segundo consta, ela teria retornado para casa, mas sumiu e deixou seus dois filhos sozinhos. Eles são menores de idade. O Conselho Tutelar socorreu as crianças e, de acordo com informações, as encaminharam ao abrigo público.

Até agora, ninguém sabe o paradeiro de Luciene. Em um áudio que circula em grupos de WhatsApp, um morador pede o apoio da comunidade e diz que a mulher sofre de depressão, por isso, pode estar desorientada.

Qualquer informação sobre o seu paradeiro pode ser repassada para o número: 68 999808069.