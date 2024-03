Em três horas, Rio Acre diminui nove centímetros e marca 17,50m na capital

O Rio Acre na capital segue vazando nas últimas horas. Segundo a Defesa Civil Municipal, na medição das 18h desta quinta-feira (7), o manancial marcou 17,50m, ou seja, nove centímetros a menos do que o nível registrado na medição das 15h, que marcou 17,59m.

Mais cedo, o rio já havia apresentado vazante. Na medição das 12h, o rio estava na marca dos 17,65. Antes disso, na medição das 09h desta quinta, apresentou sinal de vazante, com 17,70 metros, ou seja, uma redução de mais 6 centímetros se comparado à medição anterior, quando o rio estava com 17,76 metros, logo nas primeiras horas.

Ao todo, 70 mil pessoas já foram afetadas pela cheia, sendo 4.115 desabrigadas e distribuídas nos abrigos públicos da cidade, incluindo escolas e o Parque de Exposição. Além disso, um total de 48 bairros foram atingidos.

No Parque de Exposições, 888 famílias estão presentes. Além disso, dez escolas do município abrigam 184 famílias. No total, 1.072 famílias estão espalhadas nos locais de apoio.

Mesmo com a vazante, a Defesa Civil informou que só irá começar a ‘Operação Volta Para Casa’, quando os atingidos deverão deixar os abrigos públicos, somente quando o nível do Rio Acre atingir os 11 metros na capital. Como informou o coordenador da pasta, tenente-coronel Cláudio Falcão. Veja: