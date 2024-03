Empresário perde controle de veículo, bate em muro e fere crianças em bairro de Rio Branco

Na noite desta sexta-feira (29), um acidente foi registrado no bairro Nova Estação, em Rio Branco (AC). Um veículo Chevrolet Celta, de cor branca, conduzido por César Júnior Cavalcante, 29 anos, empresário conhecido na região por sua hamburgueria, protagonizou um acidente que deixou uma criança ferida gravemente e outra com escoriações.

O acontecimento ocorreu na rua Formosa, enquanto César seguia no sentido bairro ao centro. Testemunhas relataram que o condutor perdeu o controle do veículo, resultando em uma colisão violenta contra o muro de uma residência. No momento do impacto, o carro transportava além do condutor, sua namorada, enquanto duas crianças, de 5 e 6 anos, estavam dentro da casa atingida.

A criança de 6 anos sofreu um corte grave no pé devido ao impacto, enquanto a outra, de 5 anos, apresentou apenas escoriações leves. Os pais das crianças acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prontamente enviou uma ambulância de suporte básico ao local. Os socorristas realizaram os procedimentos necessários para estabilizar a criança ferida e o próprio condutor do veículo, encaminhando ambos ao Pronto Socorro da capital.

César, além de sofrer uma fratura no braço direito, também teve um trauma na cabeça em decorrência da colisão. Enquanto isso, a criança de 6 anos foi diagnosticada com um ferimento corte contuso no calcanhar e algumas escoriações pelo corpo. A Polícia Militar foi notificada do acidente, e os policiais do batalhão de trânsito compareceram ao local para coletar informações que serão utilizadas na elaboração do boletim de acidentes de trânsito (BAT).