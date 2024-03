Empresas atingidas pelas enchentes podem se beneficiar de prorrogação de parcelas de crédito

Diante das recentes alagações que afetaram dezenove munícipios acreanos, o Banco da Amazônia, com apoio do Sebrae e gabinete do senador Sérgio Petecão, está oferecendo a prorrogação de parcelas de crédito com vencimento entre 1º de fevereiro e 30 junho de 2024, para auxiliar os empreendedores prejudicados a se recuperarem.

Essa medida proporcionará um alívio financeiro para as empresas que tiveram suas atividades comprometidas, ou seja, é válida apenas para empreendedores dos municípios nos quais foram decretados estado de emergência pública em virtude das enchentes.

De acordo com o superintendente do Banco da Amazônia, Edson Souza, todos os créditos financiados pela instituição, dentro das regiões afetadas, serão contemplados. “Os empresários irão ganhar mais seis meses dessas parcelas sem ter que pagar os juros da operação ou nenhum outro tipo de encargo, pois elas serão prorrogadas e lançadas para o final do contrato. Então eles terão um fôlego de pelo mínimo seis meses para se reestruturar e dar continuidade às suas atividades”, disse.

A iniciativa demonstra o compromisso do Banco da Amazônia e do Sebrae em apoiar os empresários locais em momentos de adversidade, contribuindo para a recuperação econômica das áreas afetadas pelas alagações.

“Esta é uma oportunidade dessas empresas recuperarem o seu fluxo de caixa, o seu capital de giro, porque realmente quando há uma calamidade como essas enchentes todas as empresas são afetadas, a economia não avança. Nós como grande parceiro das pequenas empresas e dos pequenos produtores, estamos apoiando e colaborando para que essas ações possam se refletir e melhorar o ambiente de negócios no nosso estado”, afirmou o diretor de Administração e Finanças do Sebrae, Vandré Prado.

Presente no evento, o senador Sérgio Petecão destacou que “mais de 5 mil pessoas vão ser beneficiadas com essa ação do Banco da Amazônia. É uma prorrogação da dívida para aquele que tem um financiamento com o Banco, um pequeno, médio, ou um grande empresário, que às vezes não foi atingido pela enchente, mas ele acaba sofrendo as consequências”.

A prorrogação das parcelas não será automática, e cabe ao empresário acessar o site do Banco da Amazônia, a partir da segunda-feira, 18 de março, e solicitar a adesão, que estará sujeita à verificação de enquadramento nos termos exigidos.