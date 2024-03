Enchente e desbarrancamento: mesmo com dificuldades, Quintal do Osvaldo deve abrir as portas em breve

O Quintal do Osvaldo, tradicional bar localizado no bairro Seis de Agosto, foi um dos imóveis atingidos pela enchente e também por um desbarrancamento que ocorreu no espaço. Este é o segundo ano seguido que o estabelecimento sofre com as águas, e ainda segue de portas fechadas, mesmo após o recuo no nível do rio.

O proprietário explica o que houve na última sexta-feira (15), quando por volta das 16h começou a ouvir barulhos, vindo do bambuzal nos fundos do local. “Quando o rio seca muito rápido, com certeza o barranco quebra, quando foi à noite, 23h30, desceu, mas graças a Deus está tudo tranquilo, foi só o bambu que desceu”, elucida ele.

Osvaldo relembra ainda que os danos sofridos este ano não foram maiores do que em 2023, quando um forte temporal, que destelhou parte do ambiente, chegando a ter 80% da estrutura afetada, assim como freezers e geladeiras, pois em 2024 já estava mais preparado.

RELEMBRE: “Meu pai plantou há 48 anos”, diz empresário sobre bambuzal que foi levado por desbarrancamento

Sobre o retorno às atividades, o proprietário se mostra otimista, e afirma que a clientela fiel não vai deixa-lo na mão. “Minha clientela é fiel comigo, com certeza eles vão voltar ao Quintal do Osvaldo, daqui a 20 dias a gente deve já abrir”.

Sobre possíveis alagações futuras, ele diz ter planos para evitar maiores transtornos. “Estou com projeto de fazer um assoalho alto, e comprar uma embarcação, que ai quando chegar a minha enchente, pego meu publico, faço um passeio com eles e trago pra cá, pro Quintal do Osvaldo.”

Por fim, ele diz que toda a ajuda que precisa é a oração dos que se importam com o estabelecimento. “Só orem por mim né, quando eu abrir de novo, venham comer uma moqueca, uma galinha caipira e tomar uma cervejinha gelada”, já fazendo o convite ao público.

Assista a videorreportagem: