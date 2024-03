Enchente: Governo envia quase 10 kits de insumos e medicamentos para municípios

Oito kits de insumos e medicamentos recebidos pelo Ministério da Saúde foram enviados aos municípios atingidos pela cheia dos rios nos estados. O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) enviou, nesta terça-feira (5), aos municípios de Marechal Thaumaturgo, Epitaciolândia, Tarauacá, Xapuri, Feijó e Porto Walter, além da capital Rio Branco.

O secretario de Saúde, Pedro Pascoal, acompanhado do secretário de Governo, Alysson Bestene, esteve no galpão do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (Dafi) da pasta, localizado em Rio Branco, para despachar os kits. Os insumos de cada kit tem capacidade para assistir 1,5 mil pessoas durante um mês.

Os insumos incluem ataduras, esparadrapos, luvas, máscaras, seringas e hipoclorito de sódio (solução 2,5%) para tratar água para consumo humano. Os medicamentos permitem o atendimento de pessoas com agravos agudos e crônicos, além de atendimento na atenção básica, bem como antibióticos e antiinflamatórios para situações secundárias decorrentes da enchente, como doenças respiratórias ou transmitidas por vetores.

Além disso, o Ministério da Saúde também enviou uma equipe para auxiliar, como parte de uma resposta imediata diante da situação de emergência em saúde pública.