Enchentes de rios no Acre podem afetar municípios do interior do Amazonas; entenda

A cidade de Boca do Acre, no interior do Amazonas, pode ser inundado pela cheia do Rio Acre, segundo o g1 AM. O alerta foi feito pela Defesa Civil do Amazonas e divulgado neste domingo (3).

Além dos municípios acreanos, o Rio Acre também pode afetar o município de Boca do Acre, que fica na divisa com o estado vizinho. Segundo a Defesa Civil do Amazonas, há possibilidade de inundação tanto do Rio Acre, como do Rio Purus, caso continue a tendência de elevação das águas do Rio Acre. Na manhã deste domingo, o rio estava medindo cerca de 19,16 metros na cidade.

O órgão também pediu que a população esteja preparada para possíveis evacuações e seguir as instruções das autoridades locais. O monitoramento constante dos níveis dos rios e a adoção de medidas preventivas visam garantir a segurança e o bem-estar da comunidade afetada.