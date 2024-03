Entre fotos com fãs, evento com esposa e café da manhã tradicional da capital, veja como foi o dia de Bolsonaro

No último sábado (23), a agenda do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi marcada por uma série de atividades políticas no estado do Acre. Desde as primeiras horas da manhã, Bolsonaro interagiu com seus apoiadores em frente à residência onde está hospedado na região.

O dia começou com um café da manhã no tradicional mercado do bosque, momento em que o ex-presidente aproveitou para se encontrar com simpatizantes e apoiadores locais. Em seguida, seguiu para o evento do PL Mulher, que teve à frente sua esposa, Michele Bolsonaro, demonstrando o apoio contínuo do casal às causas femininas dentro da política.

Um dos pontos altos da agenda foi o evento de filiação do atual prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, ao qual Bolsonaro prestigiou com sua presença. A presença do ex-presidente destacou a importância estratégica da figura de Bocalom no cenário político local e reforçou os laços entre o ex-presidente e as lideranças regionais.

Já durante a tarde, Bolsonaro acompanhou o prefeito Bocalom em uma agenda no município de Senador Guiomard, consolidando o apoio político e fortalecendo as relações entre as lideranças do Acre.