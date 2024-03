Entrega de sacolões gera confusão e fechamento de rua; PM usa spray de pimenta e 3 são presos

O Governo do Acre montou um ponto de entrega de cestas básicas no Casarão, no centro de Rio Branco, para atender as vítimas da enchente do Rio Acre na capital.

Porém, na manhã desta sexta-feira (8), o posto se deparou com uma fila quilométrica de pessoas em busca dos donativos. A confusão começou após a demora das entregas e a Polícia Militar foi acionada para conter a manifestação.

Um dos moradores iniciou uma confusão generalizada e os policiais precisam usar spray de pimenta. A coordenadora da entrega, presidente em exercício do Procon, Camila Lima, explicou que os produtos foram adquiridos através de doações do programa Juntos Pelo Acre e que aguarda a chegada de mais donativos. Ao todo, só não três primeiros dias de entrega, quase 1000 kits já foram entregues.

“A gente entende a angústia das pessoas. A fome não espera. Estamos tentando atender a todos de maneira igualitária”, disse ao ContilNet.

A coordenadora explicou que o morador precisa chegar com antecedência, realizar um cadastro e comprovar que é vítima de um dos bairros atingidos pela alagação em Rio Branco.

“Infelizmente são muitas pessoas. A gente não tem como prevê chegada de uma forma mais organizada. Mas de forma geral eu percebo que a população está entendendo”, completou.

A Polícia Militar do Acre informou que 3 pessoas foram detidas durante a manifestação.

Ao ContilNet, o tenente-coronel Kleisson Albuquerque explicou que a PM apenas agiu para manter a ordem e evitar ocorrências mais graves.

“O objetivo é fazer a segurança. Nós estávamos esperando menos pessoas e surgiu um número acima da expectativa e acumulou gente de mais. Nós entendemos o momento. No início do tumulto, uma pessoa por algum motivo tentou agredir o policial”, explicou.