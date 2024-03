Equipes de resgate retomam buscas por piloto de avião que caiu

A FAB informou na tarde desta sexta-feira que foi notificada sobre o desaparecimento do avião e que acionou duas aeronaves para as buscas. O Helicóptero Águia da Polícia Militar também e apoia a ação, além da Defesa Civil, bombeiros, Guarda Municipal de Jundiaí – Divisão Florestal.

Materiais coletados no local das buscas foram encaminhados ao aeroporto de Jundiaí a pedido da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que cuida do caso.

Por volta das 20h30 de sexta, as buscas da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram interrompidas.

Sobre a aeronave

A aeronave é uma Piper Aircraft, prefixo PT-WLP, fabricada em 1995 e com capacidade para seis pessoas. O bimotor estava com documentação em dia e em condições de aeronavegabilidade, conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O avião pertence e é operado pela empresa HKTC DO BRASIL S.A. O g1 tenta contato com a empresa, que atua no comércio exterior e tem sede em Hong Kong.

Instituição que administra o aeroporto

Segundo a Rede VOA, que administra o Aeroporto Estadual de Jundiaí Rolim Amaro, o avião chegou ao local no dia 27 de março de 2024, às 18h13, e decolou no dia 28 de março de 2024, 20h15.

Próximo ao Campo de Marte, onde deveria pousar, informou ao controle que iria retornar ao Aeroporto de Jundiaí devido à inoperância do aeroporto da capital. “Pela manhã, foi constatado que aeronave em questão não havia chegado ao destino, iniciando então contatos com os órgãos públicos visando esclarecimento dos fatos”, diz a VOA.

A instituição afirma que se colocou à disposição junto aos órgãos públicos, coordenando em tempo real a troca de informações através de seu Centro de Controle Operacional.

Dona na aeronave lamenta

Em nota, a HKTC, empresa proprietária da aeronave, lamentou a situação. “A empresa está acompanhando as buscas bem como tem prestado todas as informações necessárias às autoridades competentes. Informamos que o piloto era o único tripulante e que no momento fazia o traslado da aeronave. Trata-se de piloto experiente, pelo qual temos profundo respeito e gratidão”, diz.

A empresa disse ainda que aguarda a apuração dos fatos e se manifestará novamente assim que as investigações se encerrarem.

“Conforme já divulgado pela imprensa, a aeronave encontra-se em estado regular e perfeitas condições de aeronavegabilidade.”