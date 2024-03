Estado lança campanha de arrecadação de donativos para auxiliar vítimas das cheias no Juruá

O apoio do governo do Acre às vítimas da inundação do Rio Juruá, que banha a maioria dos municípios da segunda maior região do estado, ganhou reforço nesta segunda-feira, 11, com o lançamento da campanha de arrecadação de donativos para auxiliar vítimas das cheias na região. A iniciativa do Departamento da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) visa arrecadar fraldas descartáveis, leite em pó, cobertores, colchonetes e cereais para a preparação da alimentação dos bebês.

“A ideia nasceu a partir de vistorias feitas em abrigos, em Cruzeiro do Sul, em que foi observada a carência desses itens. Serão assistidos ribeirinhos que residem em áreas de difícil acesso. É um reforço à campanha Juntos pelo Acre, que vai ampliar a assistência do Estado às famílias que passam pelo momento difícil em decorrência das inundações”, ratifica Caren Carvalho, chefe da SEASDH no Juruá.

A campanha se encerrará quando os abrigos no município forem desativados. O ponto de coleta dos itens fica na cede local da SEASDH, localizada ao lado do prédio da Organização Central de Atendimentos (OCA), na região central de Cruzeiro do Sul.