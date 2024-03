Eventos climáticos fazem ovos de Páscoa subir cerca de 10% e preço assusta acreanos; entenda

O domingo de Páscoa (31) chegou e com ele os tradicionais ovos de Páscoa são os principais itens que tem aumento na procura nesta época do ano, consequentemente, os preços também sofrem variação e acabam pesando no bolso do consumidor.

Segundo levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), os tradicionais ovos de Páscoa ficaram 10,33% mais caros em todo o país neste ano, isso porque desde outubro de 2023 o preço do cacau vem apresentando alta.

O aumento nos preços do produto tem explicação, se deram em razão dos fenômenos climáticos “El Niño” e “La Niña”, que impactaram a produtividade dos cacaueiros nos dois principais produtores de cacau do mundo, a Costa do Marfim e Gana.

Preços no Acre

No Acre, os consumidores também sentiram o aumento no bolso. Vendido em supermercados, lojas especializadas e também por empreendedores do ramo de doces, os ovos de chocolate estão disponíveis em diversos tamanhos e preços, que vão de R$ 20 a R$ 350.

Segundo a dona de casa Suzana Oliveira, neste ano a opção é comprar ovos de tamanhos menores para as sobrinhas. “São quatro sobrinhas, mas neste ano com os preços mais altos, não dá para comprar aqueles maiores, ou com brindes. O jeito é comprar de tamanhos menores, pois assim todas ganham e não pesa tanto no bolso”, ressalta.

Nas redes de supermercados podem ser encontrados ovos de chocolates que variam de tamanho e marcas. Em uma delas, por exemplo, um ovo cadê chocolate da marca Lacta, de 500 gramas sai a R$ 145,99.

Em umas das franquias especializadas em chocolate, localizada em Rio Branco, um ovo de Páscoa sortido, de 700 gramas está custando R$ 149,99.

Para quem prefere os chocolates artesanais, as docerias e empreendedores oferecem os ovos de colher, que em algumas delas podem ser encontrados entre R$ 45 e R$ 84,90, a depender do tamanho.