Ex-affair de Lucas Lima relata ataques: “É triste de ver”

Vi Bueno Maruca, ex-affair de Lucas Lima, usou as redes sociais nesta quarta-feira (27/3), para desabafar sobre os ataques que vem sofrendo, depois de assumir ter vivido um breve romance com o ex de Sandy. “É triste de ver”, escreveu num story publicado no Instagram.

“É triste de ver o tanto que ainda tem mulheres que apontam, julgam, diminuem, criticam, comparam, ofendem outras mulheres. Como fazermos se a doença que nos impede de viver livres, está também entre nós mesmas?”, completou.

Nessa terça-feira (26/3), a instrutora de yoga contou, sem citar o nome do músico, que estavam apenas se conhecendo, mas nunca tiveram nada sério: “O que aconteceu há um mês foi duas pessoas que estavam se conhecendo um pouco mais. O que saiu na mídia é registro de um segundo encontro, uma coisa muito imatura, verde ainda”.

Em seguida, Vi Bueno contou: “Duas pessoas que estavam simplesmente se conhecendo e que eu tive a infeliz ideia de postar a minha prática e aconteceu tudo o que aconteceu. Não foi proposital”, garantiu, antes de completar:

“Todo mundo está vivendo a sua vida, graças a Deus. Não tem nada a ver de relacionamento, eu sou solteira, não tenho nem tempo na agenda para ter tido algum relacionamento sério. Foram só duas pessoas que estavam tentando se conhecer, é muito cru ainda, você tem apenas uma breve miragem do que é a pessoa. E dentro da noção que eu tive ali, percebi que não era uma pessoa que eu gostaria de me relacionar”, encerrou.

Nos comentários da postagem, pessoas criticaram a atitude da moça. “Tomou um ‘não tô namorando’ e um gelo do cara aí ficou tristonha e veio aqui fazer esse vídeo tolinho”, pontuou uma pessoa. “Mais uma vez querendo aparecer, poderia ficar calada, assim como ele. Pra que essa explicação mesmo? Aparecer, né? E é claro que você fez de propósito”, julgou outra. “Quer aparecer e ganhar seguidores”, insinuou uma terceira.