Ex-BBBs se revoltam com decisão de não expulsar Davi e MC Bin Laden

Davi e MC Bin Laden tiveram uma discussão ríspida no BBB 24, mas a direção do programa decidiu não expulsar os participantes. Após o comunicado de Tadeu Schmidt, de que tudo seria decidido no Paredão e ninguém seria eliminado, ex-BBBs reagiram na web.

“Novas regras no BBB 24. Liberado cabeçada, liberado peitar, liberado chamar, instigar, provocar briga física, liberado cotoveladas e também liberado derrubar participante no chão. Que venham novos ringues!”, escreveu Ana Paula Renault nas redes sociais.

“Fico imaginando a Maria vendo toda essa condescendência. Até mesmo a Wanessa, dessa mesma edição”, completou, citando participantes que foram expulsas por agressão.

“Eu disse… patético. Exatamente por não ser a primeira vez não devia passar impune. As regras do jogo são claras. Se não tem expulsão é porque tão passando pano sim. Desligando o Globoplay”, publicou Ariadna Arantes.

Entenda a briga de Davi e MC Bin Laden no BBB

A treta teve início ainda durante a dinâmica do Sincerão, que envolveu uma fumaça colorida para sujar os adversários e muita lavação de roupa suja.. Davi afirmou que MC Bin Laden traiu seus aliados no programa, enquanto o funkeiro apontou que o baiano se fazia de vítima.

Após o fim do programa ao vivo, o participante baiano e o funkeiro começaram a se peitar, chegaram a encostar testa com testa e por pouco não trocaram agressões físicas. Os dummies até tentaram separar, mas a briga só acabou após uma bronca do Big Boss.

“Isso é um jogo de conversa. Se fosse de porrada, seria UFC. Temos limite e ele tem que ser respeitado. Respeitem esse limite”, disse a voz. Nas redes sociais, os internautas pedem a expulsão dos dois participantes pelo excesso de toque físico durante a discussão.

Essa não foi a primeira vez que os participantes trocam farpas no reality show. Em fevereiro, internautas chegaram a subir a tag “Bin Laden expulso” depois que o funkeiro partiu para cima do rival.