Ex de Pyong, Sammy Sampaio é hospitalizada após sofrer grave acidente

Nesta segunda-feira (25/3), a ex de Pyong Lee, Sammy Sampaio, precisou ser hospitalizada às pressas. A influenciadora sofreu um grave acidente doméstico quando brincava com o filho Jack, fruto da sua relação com o youtuber.

A notícia foi divulgada pelo perfil do Instagram Let’s Gossip e confirmada pela equipe de Sammy através das redes sociais. “Pedimos suas orações. Estamos aguardando mais informações desde de manhã. Logo atualizamos melhor vocês… Orem pela nossa irmã”, dizia um trecho da nota.

Sammy teria tido fraturas na mão e na bacia, além de ter realizado exames na coluna. A queda teria de costas.

Sammy e Pyong Lee estavam juntos há 3 anos, quando se separaram pela primeira vez em 2021. Reataram logo depois e, em fevereiro de 2022, anunciaram o término definitivo.