Ex-governador Tião Viana é homenageado no Senado Federal e recebe medalha de ouro

O ex-governador do Acre, Tião Viana, foi um dos homenageados com uma das maiores honrarias do Senado Federal: a medalha de ouro da Casa. Ele foi homenageado ao lado de outros 5 ex-presidentes do parlamento.

A homenagem foi em alusão aos 200 anos da fundação do Senado Federal, lugar que Tião presidiu em 2007. Além de Tião, também receberam as medalhas: Mauro Benevides, Edison Lobão, Garibaldi Alves Filho, Eunício Oliveira, Jader Barbalho, Renan Calheiros, Davi Alcolumbre e José Sarney.

“Um dia especial. A entrega de ‘medalhas de ouro’ a nós, ex-presidentes do Senado Federal, momento convergente com o início das comemorações pelos 200 anos da instituição. Uma honra receber tal homenagem”, escreveu o ex-senador.

As medalhas serão concedidas a personalidades de destaque como forma de agradecimento e reconhecimento pelo apoio à atividade legislativa e política. Além disso, são cunhadas pela Casa da Moeda do Brasil, foram elaboradas em três modelos diferentes e retratam as sedes ocupadas pela instituição ao longo de sua história.